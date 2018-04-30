В МИД Ирана ответили на обвинения Помпео в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о дестабилизирующей роли страны на Ближнем Востоке.

«То, что госсекретарь США говорил о присутствии и роли Ирана в некоторых странах региона, является повторением пустых и безосновательных заявлений», — говорится в заявлении Касеми, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Касеми уточнил, что присутствие Ирана в «двух соседних странах» связано с консультативной деятельностью, которую Тегеран оказывает по запросу законных правительств этих государств. По его словам, эта деятельность направлена на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

Ранее Майк Помпео заявил, что Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.