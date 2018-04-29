Помпео обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран дестабилизирует ситуацию на всём Ближнем Востоке.

«Безопасность Саудовской Аравии является приоритетом для США. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими саудовскими партнёрами для того, чтобы бороться с угрозами безопасности этой страны. Начнём с Ирана. Иран дестабилизирует весь этот регион», — цитирует Помпео Twitter Госдепа США.

Ранее Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли примет решение остаться в иранской ядерной сделке, если её недостатки не будут устранены.