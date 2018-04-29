Помпео обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран дестабилизирует ситуацию на всём Ближнем Востоке.

«Безопасность Саудовской Аравии является приоритетом для США. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими саудовскими партнёрами для того, чтобы бороться с угрозами безопасности этой страны. Начнём с Ирана. Иран дестабилизирует весь этот регион», — цитирует Помпео Twitter Госдепа США.

Ранее Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли примет решение остаться в иранской ядерной сделке, если её недостатки не будут устранены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных