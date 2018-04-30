Новый глава МВД Великобритании высказался за справедливую иммиграционную политику

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Новый министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News выступил за проведение справедливой иммиграционной политики.
Новый глава МВД Великобритании высказался за справедливую иммиграционную политику
  • Саджид Джавид
  • Reuters

«Наиболее срочной задачей, которая стоит передо мной, является оказание помощи тем британским гражданам, которые прибыли из стран Карибского бассейна (так называемое поколение Windrush), чтобы убедиться, что к ним относятся с честностью и порядочностью, которых они заслуживают», — подчеркнул Джавид.

Ранее сообщалось, что новым главой британского МВД назначен Саджид Джавид.

Как сообщали СМИ, экс-глава ведомства Эмбер Радд приняла решение подать в отставку на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.

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