Новый глава МВД Великобритании высказался за справедливую иммиграционную политику

Новый министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News выступил за проведение справедливой иммиграционной политики.

«Наиболее срочной задачей, которая стоит передо мной, является оказание помощи тем британским гражданам, которые прибыли из стран Карибского бассейна (так называемое поколение Windrush), чтобы убедиться, что к ним относятся с честностью и порядочностью, которых они заслуживают», — подчеркнул Джавид.

Sajid Javid says helping the Windrush generation is his "most urgent task" following being named Home Secretary pic.twitter.com/a8fIKWA4V1 — Sky News (@SkyNews) 30 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что новым главой британского МВД назначен Саджид Джавид.

Как сообщали СМИ, экс-глава ведомства Эмбер Радд приняла решение подать в отставку на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.