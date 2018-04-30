Новый глава МВД Великобритании высказался за справедливую иммиграционную политику
- Саджид Джавид
- Reuters
«Наиболее срочной задачей, которая стоит передо мной, является оказание помощи тем британским гражданам, которые прибыли из стран Карибского бассейна (так называемое поколение Windrush), чтобы убедиться, что к ним относятся с честностью и порядочностью, которых они заслуживают», — подчеркнул Джавид.
Sajid Javid says helping the Windrush generation is his "most urgent task" following being named Home Secretary pic.twitter.com/a8fIKWA4V1— Sky News (@SkyNews) 30 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что новым главой британского МВД назначен Саджид Джавид.
Как сообщали СМИ, экс-глава ведомства Эмбер Радд приняла решение подать в отставку на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.