Назначен новый глава МВД Великобритании

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Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид.
Назначен новый глава МВД Великобритании
  • Саджид Джавид
  • Reuters

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, данное назначение последовало после отставки бывшей главы ведомства Эмбер Радд.

Джавид ранее возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления.

Как сообщали СМИ, Радд приняла решение подать в отставку на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.

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