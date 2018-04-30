В Косове заявили, что никогда не признают независимость Каталонии

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Непризнанное государство Косово никогда не признает независимость Каталонии от Испании. Такое мнение выразил косовский премьер-министр Рамуш Харадинай в интервью изданию El Pais.
В Косове заявили, что никогда не признают независимость Каталонии
  • Рамуш Харадинай
  • Reuters

По его словам, сепаратистский процесс в Каталонии отличается от «косовской модели».

«Между Косовом и Каталонией нет ничего общего, проводить между ними аналогию бессмысленно», — отметил премьер.

Ранее король Испании Филипп VI заявил, что каталонский кризис был попыткой подорвать нормы демократии.

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