Пушков назвал «жёсткими» требования США к Северной Корее

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал политику Соединённых Штатов в отношении Северной Кореи.

«(Президент США Дональд. — RT) Трамп намерен выставить (северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. — RT) Киму жёсткое требование для ослабления санкций: не просто отказ от ракетно-ядерной программы, а вывоз из страны ядерного оружия. Невероятно, чтобы Ким пошёл на такой ультиматум. При таком условии переговоры обречены», — написал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут взаимодействовать с Северной Кореей по результатам её действий, а не слов и обещаний.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР. 

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