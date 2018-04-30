Габриэль заявил, что Европе нужно научиться формулировать свои интересы

Короткая ссылка
Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в ходе своего выступления перед студентами университета Фленсбурга рассказал, чему, по его мнению, необходимо научиться Европе. Об этом сообщает Flensburger Tageblatt.

По его мнению, Европе стоит научиться «формулировать свои интересы» так, как это делают, например, Соединённые Штаты, Китай, Россия и Турция.

«Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней ещё считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — цитирует Габриэля издание.

В марте Габриэль заявил, что не войдёт в состав нового правительства Германии.

Пост главы внешнеполитического ведомства страны занял бывший министр юстиции Хайко Маас.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных