Источник: в результате атаки на военные объекты сирийской армии вблизи Хамы возник пожар

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В результате возможной ракетной атаки на склад с оружием в окрестностях сирийского города Хама возник крупный пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

«Целью атаки стал склад с оружием 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы. В результате произошли мощные взрывы и возник сильный пожар... Вероятнее всего, это были авиаудары», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что звуки взрывов были слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.

Агентство SANA со ссылкой на военный источник также сообщает о возможной ракетной атаке на склад с оружием в регионе.

В настоящее время специалисты пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

14 апреля стало известно, что США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии, выпустив более 100 ракет по различным объектам на территории страны.

 

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