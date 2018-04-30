Источник: в результате атаки на военные объекты сирийской армии вблизи Хамы возник пожар
«Целью атаки стал склад с оружием 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы. В результате произошли мощные взрывы и возник сильный пожар... Вероятнее всего, это были авиаудары», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что звуки взрывов были слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.
Агентство SANA со ссылкой на военный источник также сообщает о возможной ракетной атаке на склад с оружием в регионе.
В настоящее время специалисты пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
14 апреля стало известно, что США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии, выпустив более 100 ракет по различным объектам на территории страны.