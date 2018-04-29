СМИ: Властям Сирии удалось договориться об уходе боевиков с юга Дамаска

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Сирийское правительство договорилось с незаконными бандформированиями по поводу вывода боевиков с юга Дамаска.

Об этом сообщает SANA.

В обмен на это должна будет пройти эвакуация пяти тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая.

Отмечается, что боевики начнут выходить из лагеря беженцев «Ярмук» под Дамаском 30 апреля. Террористы и члены их семей направятся в провинцию Идлиб.

Ожидается, что вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая завершатся до середины мая, когда начнётся священный для мусульман месяц Рамадан.

Также, согласно договорённостям, террористы должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк.

Как уточняет РИА Новости, города Фуа и Кефрая уже несколько лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 18 тысяч человек. 

Ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о пострадавших при обстрелах в Дамаске жителях.

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