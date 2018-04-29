Захарова назвала хамским вопрос британского журналиста во время брифинга при ОЗХО

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудник британских СМИ задал хамский вопрос свидетелям инсценировки химической атаки в Сирии во время брифинга при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации в городе Дума.

Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Первый вопрос задал британский журналист. Он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. Это сверх цинизма, вопрос — хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российская делегация провела в штаб-квартире ОЗХО брифинг с участием свидетелей инсценировки химической атаки в сирийской Думе 7 апреля.

Детали того дня вспоминали врачи местной больницы и семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном ролике «Белых касок». 

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