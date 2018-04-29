Помощник президента США по нацбезопасности заявил об отсутствии решения по сделке с Ираном
- Reuters
Об этом он заявил в эфире Fox News.
Как отметил Болтон, глава Соединённых Штатов «ещё не принял окончательного решения, продолжать выполнять ядерную сделку или выйти из неё».
.@AmbJohnBolton on Iran Nuke Deal: President Trump “has made no decision on the nuclear deal, whether to stay in or get out.”— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 29 апреля 2018 г.
Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего ядерного соглашения с Ираном.
Профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Тегерана о возможном возобновлении ядерной программы в случае выхода США из соглашения с Ираном.