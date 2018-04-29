Правозащитница прокомментировала пожизненный приговор россиянкам в Ираке

Правозащитница Хеда Саратова прокомментировала в беседе с RT решение суда Ирака, который приговорил 19 гражданок России к пожизненному заключению за то, что они вступили в ряды террористической организации «Исламское государство»*.

По её словам, приговорённые женщины не участвовали в боевых действиях.

«Эти женщины непосредственно сидели дома, рожали детей. Они не воевали, они не бегали по окопам с автоматами в руках. У них у всех по пять, а то и больше детей... На руках у этих женщин маленькие дети, и они — я больше чем уверена — жертвы этой войны, точно так же как и жители Ирака и Сирии. Потому что их мужья отвезли и бросили там на произвол судьбы», — сказала Саратова.

По её словам, член Совфеда, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби занимается вопросом вывоза детей.

«До сегодняшнего дня дети были с мамами. После оглашения приговора их наверняка отвезут в приют. Зияд Сабсаби будет заниматься вопросом вывоза детей. Их будут вывозить в два этапа. Сначала будут вывозить детей, которые родились в России и которых уже потом увезли. А вторым этапом — детей, которые уже там родились. Но если мама — россиянка, то ребёнок должен быть возвращён на территорию России», — отметила правозащитница.

Она добавила, что направлены обращения, чтобы осуждённые женщины смогли отбывать срок в России.

Ранее сообщалось, что в Ираке суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за вступление в ИГ.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.