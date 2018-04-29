В Ираке суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за участие в ИГ

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RT
Уголовный суд Ирака приговорил 19 гражданок Российской Федерации к пожизненному заключению в тюрьме за то, что они вступили в ряды боевиков террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей иракского суда.
В Ираке суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за участие в ИГ
  • AFP
  • © AMMAR KARIM

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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