В Центре по примирению рассказали о ситуации в Восточной Гуте

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Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал, сколько жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома.

«Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 63279 жителей Восточной Гуты», — уточнил он.

Евтушенко добавил, что российские военные продолжают вести работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры в Думе.

«За прошедшие сутки там разминировано восемь домов, обезврежено 12 взрывоопасных предметов и четыре самодельных взрывных устройства», — отметил он.

Ранее Евтушенко заявил, что двое мирных жителей погибли и ещё 16 были ранены в результате обстрела жилых кварталов Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска.

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