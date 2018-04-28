Центр по примирению сообщил о гибели двух мирных жителей при обстрелах в Дамаске

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что двое мирных жителей погибли и ещё 16 были ранены в результате обстрела жилых кварталов Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска.

Об этом говорится в сообщении, которое оказалось в распоряжении RT.

«27 апреля боевики незаконных вооружённых формирований из квартала Мухайям-эль-Ярмук подвергли миномётному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибли двое и ранены 16 мирных жителей», — сказал он.

Евтушенко добавил, что, несмотря на данные факты, работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Риф в Дамаске продолжается.

«Для исключения провокаций, обеспечения безопасности мирных граждан и поддержания правопорядка подразделениями российской военной полиции продолжается патрулирование в населённых пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна», — отметил он.

Ранее в Центре по примирению рассказали об обстановке в Восточной Гуте.