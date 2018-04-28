Лавров проинформировал главу МИД Франции о результатах встречи с министрами Ирана и Турции

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом проинформировал его о результатах встречи с главами МИД Ирана и Турции.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров проинформировал своего французского коллегу об основных результатах внеочередной встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции как стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров и Ле Дриан подробно обсудили развитие ситуации в Сирии после удара США и их союзников. Российский министр подчеркнул, что данные действия отбросили назад прогресс в сирийском урегулировании, наработанный в Астане и Сочи.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России, Турции и Ирана по итогам трёхсторонней встречи сделали совместное заявление, в котором потребовали от ОЗХО проводить своевременные и профессиональные расследования в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия.

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