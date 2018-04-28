Посольство России опубликовало письма британцев со словами поддержки

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter отрывки писем, которые британцы присылают в дипслужбу в связи с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном из-за дела Скрипаля.

Один из авторов писем, в частности, приносит извинения за действия британского правительства, которые были предприняты слишком поспешно, до выяснения всех обстоятельств происшествия.

«Я хочу выразить поддержку России и её гражданам на фоне нынешнего кризиса, я не верю в то, что Россия должна нести ответственность за ту ложь, которая распространяется в международном сообществе», — отмечается в письме.

Другой британец пишет о своём разочаровании в связи с тем, что правительство Великобритании отклонило помощь России.

«Я хочу сказать, что мне стыдно за то, как моё правительство и британские СМИ повели себя по отношению к вам и вашим гражданам», — говорится в письме.

Good to start every morning with letters of support. pic.twitter.com/fvRs2puzF3 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 28, 2018

Ранее сообщалось, что посольство России не исключает, что британские СМИ в связи с делом об отравлении в Солсбери либо находятся под контролем, либо занимаются самоцензурой.