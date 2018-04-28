Посольство России опубликовало письма британцев со словами поддержки

Короткая ссылка
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter отрывки писем, которые британцы присылают в дипслужбу в связи с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном из-за дела Скрипаля.

Один из авторов писем, в частности, приносит извинения за действия британского правительства, которые были предприняты слишком поспешно, до выяснения всех обстоятельств происшествия.

«Я хочу выразить поддержку России и её гражданам на фоне нынешнего кризиса, я не верю в то, что Россия должна нести ответственность за ту ложь, которая распространяется в международном сообществе», — отмечается в письме.

Другой британец пишет о своём разочаровании в связи с тем, что правительство Великобритании отклонило помощь России.

«Я хочу сказать, что мне стыдно за то, как моё правительство и британские СМИ повели себя по отношению к вам и вашим гражданам», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что посольство России не исключает, что британские СМИ в связи с делом об отравлении в Солсбери либо находятся под контролем, либо занимаются самоцензурой. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных