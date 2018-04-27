Столтенберг заявил об отсутствии оснований сомневаться в выводах Британии по инциденту в Солсбери
- AFP
Об этом Столтенберг сказал в ходе заседания совета министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.
«Британия проинформировала нас о своих выводах по инциденту, и у нас нет оснований сомневаться в её оценках», — цитирует РИА Новости Столтенберга.
Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон обсудит в Брюсселе с коллегами из НАТО «безрассудное и дестабилизирующее» поведение России.