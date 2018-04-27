Джонсон намерен обсудить с коллегами из НАТО «безрассудное» поведение России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обсудит в Брюсселе с коллегами из НАТО «безрассудное и дестабилизирующее» поведение России, а также «гибридные угрозы», которые якобы исходят от Москвы.

«Это первая встреча министров иностранных дел стран НАТО с момента покушения на убийство в Солсбери и химической атаки в Сирии. Это ключевой момент для обсуждения России с министрами иностранных дел всех 29 стран-союзников», — цитирует заявление Джонсона РИА Новости.

Он призвал «cохранять темп и привлечь Россию к ответственности».

«Во время выступления на встрече министр призовет союзников по НАТО делать больше для борьбы с «гибридными угрозами», такими как кибератаки и вмешательство во внутреннюю политику и инфраструктуру ближайших соседей России», — отметили в британском МИД.

Кроме того, на встрече планируется обсуждение ситуации в Афганистане и расширение НАТО.

По данным британского внешнеполитического ведомства, также на встрече в Брюсселе будут обсуждаться Афганистан и расширение альянса.

Ранее Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу «для изучения поведения России».