Медведев заявил о необходимости прагматичного ответа на хамское поведение США

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Контрсанкции России в отношении США являются чувствительным моментом, они не должны пойти во вред стране. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу».
Медведев заявил о необходимости прагматичного ответа на хамское поведение США
  • globallookpress.com
  • © Russian Government Press Office

Он отметил несколько моментов, из которых надо исходить при принятии законопроекта о контрсанкциях.

«Даже если нас что-то раздражает (а ведут они себя, ещё раз подчёркиваю, по-хамски), всё равно нельзя вредить самим себе. Но ответ должен быть достаточно чувствительный. Что просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведёт?» — сказал Медведев.

Ранее источник сообщал, что Совет Федерации может направить в Госдуму заключение по поводу закона о контрсанкциях в субботу, 28 апреля.

Комитет Совета Федерации по обороне одобрил законопроект о контрсанкциях.

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