Медведев заявил о необходимости прагматичного ответа на хамское поведение США
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Он отметил несколько моментов, из которых надо исходить при принятии законопроекта о контрсанкциях.
«Даже если нас что-то раздражает (а ведут они себя, ещё раз подчёркиваю, по-хамски), всё равно нельзя вредить самим себе. Но ответ должен быть достаточно чувствительный. Что просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведёт?» — сказал Медведев.
Ранее источник сообщал, что Совет Федерации может направить в Госдуму заключение по поводу закона о контрсанкциях в субботу, 28 апреля.
Комитет Совета Федерации по обороне одобрил законопроект о контрсанкциях.