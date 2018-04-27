Эксперт прокомментировал заявление НАТО о поддержке позиции Лондона в деле Скрипаля
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«Заявление представителя НАТО не является уникальным. До этого политику ярко выраженной трансатлантической солидарности выражали такие структуры, как G7, принимая точно так же те аргументы и доводы, которые якобы есть у Лондона в отношении дела Скрипаля, хотя на самом деле никакой доказательной базой это не является. Представители различных министерств и ведомств стран Европейского союза тоже солидаризируются с Лондоном в отношении инцидента в Солсбери. Это говорит о том, что Запад действительно пытается проводить единую консолидированную недружественную линию в отношении нашей страны», — сказал эксперт.
Данюк также обратил внимание, что нападки в сторону России со стороны НАТО могут продолжиться.
«В Североатлантическом альянсе в первую очередь руководствуются сугубо идеологическими соображениями в рамках информационной войны, которая ведётся против России. Естественно, мы будем слышать подобного рода заявления и дальше. Ничего удивительного в этом нет, к сожалению, НАТО в последнее время является институтом, который осуществляет ярко выраженную антироссийскую политику, делая при этом громкие одиозные заявления», — заключил он.
Ранее на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе знают о позиции Великобритании относительно отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и не сомневаются в правильности оценок Лондона.