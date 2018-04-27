Эксперт прокомментировал заявление НАТО о поддержке позиции Лондона в деле Скрипаля

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что Североатлантический альянс не ставит под сомнение выводы Лондона по делу Скрипаля.

«Заявление представителя НАТО не является уникальным. До этого политику ярко выраженной трансатлантической солидарности выражали такие структуры, как G7, принимая точно так же те аргументы и доводы, которые якобы есть у Лондона в отношении дела Скрипаля, хотя на самом деле никакой доказательной базой это не является. Представители различных министерств и ведомств стран Европейского союза тоже солидаризируются с Лондоном в отношении инцидента в Солсбери. Это говорит о том, что Запад действительно пытается проводить единую консолидированную недружественную линию в отношении нашей страны», — сказал эксперт.

Данюк также обратил внимание, что нападки в сторону России со стороны НАТО могут продолжиться.

«В Североатлантическом альянсе в первую очередь руководствуются сугубо идеологическими соображениями в рамках информационной войны, которая ведётся против России. Естественно, мы будем слышать подобного рода заявления и дальше. Ничего удивительного в этом нет, к сожалению, НАТО в последнее время является институтом, который осуществляет ярко выраженную антироссийскую политику, делая при этом громкие одиозные заявления», — заключил он.

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе знают о позиции Великобритании относительно отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и не сомневаются в правильности оценок Лондона.