Эксперт прокомментировал составленный США список стран, не поддерживающих их позицию в ООН

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал сообщение, что в США составили список стран, не поддерживающих взгляды Вашингтона при голосовании в Генассамблее ООН.

«Я бы обратил внимание на ту риторику, которая звучит из Белого дома по поводу содержания этого списка. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что позиция стран, которые не поддерживают резолюции США, неприемлема, поскольку Штаты являются крупнейшим инвестором ООН. Это яркое проявление той идеологии, которую американцы настойчиво отстаивают на мировой арене, — они лидеры и их мнение не подвергается сомнению. А те, кто выступает против него, идут против «правого дела», — отметил политолог.

Шатров также подчеркнул недопустимость подобных действий, поскольку они, по его словам, противоречат тем самым демократическим принципам, которые провозглашает американская сторона.

«Такое отношение возмущает и удивляет, поскольку демократия — та политика, которую США якобы проводят в мире и насаждают всем, — подразумевает учёт мнений разных сторон. И диктат, который американцы пытаются проявлять в ООН, удаётся сдерживать только странам — постоянным членам Совбеза, в частности России и Китаю, способным охладить их пыл», — заключил он.

Ранее Госдеп США подготовил доклад, в котором говорится, что в прошлом году в 31% случаев большинство государств — членов Генассамблеи ООН голосовали так же, как Соединённые Штаты, что на 10% ниже показателя за 2016 год.