В МИД России рассказали об объёмах оказанной помощи развивающимся странам в 2017 году

Заместитель главы МИД России Александр Панкин рассказал о том, какую сумму выделила страна в качестве помощи развивающимся странам в 2017 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Объём нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил $1,2 млрд. Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН», — сказал Панкин.

Он отметил, что данные средства получили страны на постсоветском пространстве и давние стратегические партнёры России в Латинской Америке и Азии.

По его словам, речь идёт о помощи государства, а также программах российских компаний.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Россия активно работает над восстановлением сирийской Восточной Гуты, однако необходимо, чтобы и другие государства предоставили помощь.