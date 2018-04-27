США составили перечень стран, голосующих против их позиции в Генассамблее ООН

Госдеп США подготовил доклад, в котором говорится, что в прошлом году в 31% случаев большинство государств — членов ГА ООН голосовали так же, как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год. При этом всего было рассмотрено 93 проекта резолюции.

Как пишет РИА Новости, в десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с позицией США, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия.

В перечень стран, которые не поддерживали мнение США при голосовании в ГА ООН, оказались Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.

Постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя данный доклад, напомнила, что Соединённые Штаты платят 22% в бюджет ООН — больше, чем последующие три страны-донора, вместе взятые.

«Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», — говорится в её заявлении.

Она добавила, что, по её мнению, «это неприемлемый отклик на наши инвестиции».

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин провёл встречи с высокопоставленными представителями ООН, в ходе которых обсудил реформирование системы развития всемирной организации.