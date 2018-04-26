Замглавы МИД России обсудил с представителями ООН реформирование организации

Замглавы МИД России Александр Панкин провёл встречи с высокопоставленными представителями ООН, в ходе которых обсудил реформирование системы развития всемирной организации. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«На полях форума А.А. Панкин провёл отдельные встречи с заместителем генсекретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмином и администратором программы развития ООН А. Штайнером», — заявили в МИД России.

В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы реформирования системы развития ООН, в том числе повышение её эффективности.

Также стороны обсудили укрепление роли Департамента по экономическим и социальным вопросам «в качестве основного подразделения в структуре ООН, координирующего выполнение решений важнейших международных конференций и форумов в экономической, социальной и природоохранной областях».

Ранее в МИД России рассказали об объёмах оказанной развивающимся странам в 2017 году помощи.