Замглавы МИД России обсудил с представителями ООН реформирование организации
«На полях форума А.А. Панкин провёл отдельные встречи с заместителем генсекретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмином и администратором программы развития ООН А. Штайнером», — заявили в МИД России.
В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы реформирования системы развития ООН, в том числе повышение её эффективности.
Также стороны обсудили укрепление роли Департамента по экономическим и социальным вопросам «в качестве основного подразделения в структуре ООН, координирующего выполнение решений важнейших международных конференций и форумов в экономической, социальной и природоохранной областях».
Ранее в МИД России рассказали об объёмах оказанной развивающимся странам в 2017 году помощи.