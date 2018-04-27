Президент Южной Кореи посетит КНДР осенью 2018 года
Визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР состоится осенью 2018 года, сообщает Associated Press.
Об этом говорится в декларации по итогам саммита лидеров Северной и Южной Кореи.
В начале февраля делегация из КНДР побывала в Южной Корее. В состав делегации вошла Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещали, что войны между их странами больше не будет.
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