Президент Южной Кореи посетит КНДР осенью 2018 года

Визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР состоится осенью 2018 года, сообщает Associated Press.

Об этом говорится в декларации по итогам саммита лидеров Северной и Южной Кореи.

В начале февраля делегация из КНДР побывала в Южной Корее. В состав делегации вошла Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещали, что войны между их странами больше не будет.