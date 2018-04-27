Сешнс пообещал не участвовать в расследовании «российского вмешательства»

Короткая ссылка
Глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Джефф Сешнс заявил, что не намерен принимать участие в расследовании «российского вмешательства» в американские выборы, об этом он сказал во время выступления перед членами палаты представителей.

«Я буду соблюдать обязательство, касающееся отказа от участия в разбирательстве. Я дал это обещание и буду честно выполнять его», — приводит его слова ТАСС.

В январе Джефф Сешнс дал показания в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, которое ведёт команда специального прокурора Роберта Мюллера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных