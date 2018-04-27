Сешнс пообещал не участвовать в расследовании «российского вмешательства»

Глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Джефф Сешнс заявил, что не намерен принимать участие в расследовании «российского вмешательства» в американские выборы, об этом он сказал во время выступления перед членами палаты представителей.

«Я буду соблюдать обязательство, касающееся отказа от участия в разбирательстве. Я дал это обещание и буду честно выполнять его», — приводит его слова ТАСС.

В январе Джефф Сешнс дал показания в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, которое ведёт команда специального прокурора Роберта Мюллера.