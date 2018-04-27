Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ
«Заместитель директора Джина Хэспел взяла на себя исполнение обязанностей директора Центрального разведывательного управления США», — говорится в заявлении, размещённом в Twitter ЦРУ.
Gina Haspel Assumes Role of Acting Director of the Central Intelligence Agencyhttps://t.co/lAaIfyADqFpic.twitter.com/cbp2ethJCn— CIA (@CIA) April 26, 2018
Ранее сообщалось, что ЦРУ позволит сенаторам изучить засекреченные данные Джины Хэспел.
26 апреля сенат США утвердил экс-директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря.