Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ

Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США после назначения Майка Помпео госсекретарём.

«Заместитель директора Джина Хэспел взяла на себя исполнение обязанностей директора Центрального разведывательного управления США», — говорится в заявлении, размещённом в Twitter ЦРУ.

Gina Haspel Assumes Role of Acting Director of the Central Intelligence Agencyhttps://t.co/lAaIfyADqFpic.twitter.com/cbp2ethJCn — CIA (@CIA) April 26, 2018

Ранее сообщалось, что ЦРУ позволит сенаторам изучить засекреченные данные Джины Хэспел.

26 апреля сенат США утвердил экс-директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря.