Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ

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Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США после назначения Майка Помпео госсекретарём.

«Заместитель директора Джина Хэспел взяла на себя исполнение обязанностей директора Центрального разведывательного управления США», — говорится в заявлении, размещённом в Twitter ЦРУ.

Ранее сообщалось, что ЦРУ позволит сенаторам изучить засекреченные данные Джины Хэспел.

26 апреля сенат США утвердил экс-директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря.

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