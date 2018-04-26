Шульгин заявил, что эксперты ОЗХО опросили шесть свидетелей «химатаки» в Думе

Постоянный представитель России при ОЗХО в ходе пресс-конференции рассказал, что шесть свидетелей, опровергавших химатаку в сирийской Думе, были опрошены техническими экспертами организации.

«Я должен вам сказать, что из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек, запишите это, уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО. И другие готовы были бы дать показания, просто эксперты ОЗХО ориентируются на свои запросы и представления», — сказал дипломат.

По его словам, миссия организации провела беседы с сирийцами, после чего заявила, что полностью удовлетворена их рассказом.

Ранее ОЗХО рекомендовала российской стороне отложить брифинг со свидетелями инцидента в Думе в связи с тем, что вначале их должны опросить её эксперты.

RT ведёт прямую трансляцию.