Шульгин заявил, что эксперты ОЗХО опросили шесть свидетелей «химатаки» в Думе
- Reuters
- © Michael Kooren
«Я должен вам сказать, что из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек, запишите это, уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО. И другие готовы были бы дать показания, просто эксперты ОЗХО ориентируются на свои запросы и представления», — сказал дипломат.
По его словам, миссия организации провела беседы с сирийцами, после чего заявила, что полностью удовлетворена их рассказом.
Ранее ОЗХО рекомендовала российской стороне отложить брифинг со свидетелями инцидента в Думе в связи с тем, что вначале их должны опросить её эксперты.
RT ведёт прямую трансляцию.