Шульгин заявил, что эксперты ОЗХО опросили шесть свидетелей «химатаки» в Думе

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ОЗХО в ходе пресс-конференции рассказал, что шесть свидетелей, опровергавших химатаку в сирийской Думе, были опрошены техническими экспертами организации.
Шульгин заявил, что эксперты ОЗХО опросили шесть свидетелей «химатаки» в Думе
  • Reuters
  • © Michael Kooren

«Я должен вам сказать, что из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек, запишите это, уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО. И другие готовы были бы дать показания, просто эксперты ОЗХО ориентируются на свои запросы и представления», — сказал дипломат.

По его словам, миссия организации провела беседы с сирийцами, после чего заявила, что полностью удовлетворена их рассказом.

Ранее ОЗХО рекомендовала российской стороне отложить брифинг со свидетелями инцидента в Думе в связи с тем, что вначале их должны опросить её эксперты.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных