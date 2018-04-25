В ОЗХО рекомендовали России отложить брифинг со свидетелями «химатаки» в Думе

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Россия заявила о проведении брифинга со свидетелями предполагаемой химатаки в сирийской Думе, однако Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает, что вначале их должны опросить её эксперты.
В ОЗХО рекомендовали России отложить брифинг со свидетелями «химатаки» в Думе
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ОЗХО.

«Секретариат посоветовал делегации России, чтобы вначале эти люди должны быть опрошены специалистами миссии по обнаружению фактов. Им также было рекомендовано провести подобное мероприятия после того, как миссия завершит свою работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тем не менее российская делегация отметила, что всё равно проведёт брифинг и что это намерение не должно помешать работе экспертов ОЗХО.

Ранее стало известно, что представители миссии ОЗХО посетили второе место «химической атаки» в Думе. 

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