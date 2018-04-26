Эксперт оценил заявление Пентагона о «гибких исключениях» из антироссийских санкций

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Соединённые Штаты заинтересованы в «гибких исключениях» из антироссийских санкций, которые могут затронуть американских союзников.
Эксперт оценил заявление Пентагона о «гибких исключениях» из антироссийских санкций
  • Reuters

«Названные главой Пентагона страны — на самом деле, те, в которых идёт конкуренция между российским и американским вооружением. Если под санкции подпадают эти страны, то продажи американского оружия будут практически заморожены. Трамп тем самым оказал «услугу» нашему военно-промышленному комплексу. Поэтому Пентагон, который обладает большей информацией о тех переговорах, которые ведутся в этих странах по закупке образцов американского оружия, поспешил объявить, что Трамп не прав, нельзя эти страны трогать, они перспективны для закупок американского оружия. Я думаю, что этот список расширится», — отметил Леонков.

По словам эксперта, «наше оружие начинает проникать в те сферы и те страны, которые раньше считались чисто «американскими».

«Та же Турция, с которой заигрывает Генсек НАТО, предлагая ей, помимо систем «Патриот», рассмотреть франко-итальянскую систему ПВО. Думаю, что будет и подход к Саудовской Аравии: пока она не приняла решение о закупке комплекса С-400, ей тоже предложат пряник, лишь бы не смотрела в сторону России. Всё это говорит о том, что командование Пентагона и военно-промышленный комплекс представляют собой тандем, который давно играет на мировом рынке вооружений. Фактически всё, что хочет военно-промышленный комплекс продать, американские военные во всех странах, где присутствуют военные базы, стараются всячески лоббировать», — заключил Леонков.

Ранее Джеймс Мэттис заявил, что США заинтересованы в «гибких исключениях» из антироссийских санкций, которые могут затронуть американских союзников. Он обратился к сенаторам США с целью сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны.

В 2017 году в США был принят закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных