«Лаборатория Касперского» рассказала о самой длительной DDoS-атаке с 2015 года
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«Первый квартал стал периодом длительных кампаний. Наиболее продолжительная из них не утихала в течение 297 часов (больше 12 дней), став самой долгой с конца 2015 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доля других относительно продолжительных атак, которые длились не менее 50 часов, выросла более чем в шесть раз — с 0,10% до 0,63%.
Также в компании рассказали, что в первом квартале атаки были зафиксированы в 79 странах, наибольшая доля пришлась на Китай, США и Южную Корею.
Россия в списке заняла десятое место (0,76% всех атак).
Ранее в Роскомнадзоре сообщили о DDoS-атаке на сайт ведомства.