«Лаборатория Касперского» рассказала о самой длительной DDoS-атаке с 2015 года

«Лаборатория Касперского» в первом квартале 2018 года зафиксировала продолжавшуюся более 12 дней DDoS-атаку, она стала самой длительной с 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги анализа компанией случаев таких атак через ботнеты.

«Первый квартал стал периодом длительных кампаний. Наиболее продолжительная из них не утихала в течение 297 часов (больше 12 дней), став самой долгой с конца 2015 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля других относительно продолжительных атак, которые длились не менее 50 часов, выросла более чем в шесть раз — с 0,10% до 0,63%.

Также в компании рассказали, что в первом квартале атаки были зафиксированы в 79 странах, наибольшая доля пришлась на Китай, США и Южную Корею.

Россия в списке заняла десятое место (0,76% всех атак).

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о DDoS-атаке на сайт ведомства.