В Роскомнадзоре сообщили о DDoS-атаке на сайт ведомства

В Роскомнадзоре заявили, что сайт ведомства вновь находится под DDoS-атакой.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО «Ростелеком» принимают меры для отражения атаки», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций работает с перебоями.