В Роскомнадзоре сообщили о DDoS-атаке на сайт ведомства

Короткая ссылка
В Роскомнадзоре заявили, что сайт ведомства вновь находится под DDoS-атакой.
В Роскомнадзоре сообщили о DDoS-атаке на сайт ведомства
  • globallookpress.com
  • © Michael Weber/imagebroker

Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО «Ростелеком» принимают меры для отражения атаки», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций работает с перебоями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных