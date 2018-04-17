В Роскомнадзоре сообщили о DDoS-атаке на сайт ведомства
В Роскомнадзоре заявили, что сайт ведомства вновь находится под DDoS-атакой.
- globallookpress.com
- © Michael Weber/imagebroker
Об этом сообщает РИА Новости.
«В настоящее время сайт Роскомнадзора вновь находится под DDoS-атакой. Специалисты Роскомнадзора и ПАО «Ростелеком» принимают меры для отражения атаки», — заявили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций работает с перебоями.
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