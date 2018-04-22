В Великобритании рассказали о невозможности полной защиты от кибератак
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности Киарана Мартина.
По его словам, королевство точно подвергнется кибератакам со стороны России, однако в Британии не знают, когда это случится.
Он отмечает, что в настоящий момент ведомство сконцентрировано на обеспечении устойчивости к кибератакам в первую очередь энергетических систем страны, водоснабжения, интернета, транспортных сетей и служб здравоохранения.
«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идёт о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни», — сказал он.
Ранее в МИД России назвали обвинения Британии в кибератаках провокационным выпадом.