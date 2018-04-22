В Великобритании рассказали о невозможности полной защиты от кибератак

Спецслужбы Великобритании не способны обеспечить «абсолютную защиту» страны от возможных кибератак.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности Киарана Мартина.

По его словам, королевство точно подвергнется кибератакам со стороны России, однако в Британии не знают, когда это случится.

Он отмечает, что в настоящий момент ведомство сконцентрировано на обеспечении устойчивости к кибератакам в первую очередь энергетических систем страны, водоснабжения, интернета, транспортных сетей и служб здравоохранения.

«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идёт о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни», — сказал он.

Ранее в МИД России назвали обвинения Британии в кибератаках провокационным выпадом.