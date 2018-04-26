Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений, приведя в пример взаимодействие государств в сфере культуры.

«Культура — один из немногих мостов в отношениях России и США, которая остаётся устойчивой перед политической турбулентностью и эффективно вносит вклад в совместные отношения и доверие между русскими и американцами», — цитирует его РИА Новости.

В январе Антонов обсудил с послом США в России Джоном Хантсманом совместные шаги по улучшению отношений двух стран. 

Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров прокомментировал Nation News отношения США и России. 

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