Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений, приведя в пример взаимодействие государств в сфере культуры.

«Культура — один из немногих мостов в отношениях России и США, которая остаётся устойчивой перед политической турбулентностью и эффективно вносит вклад в совместные отношения и доверие между русскими и американцами», — цитирует его РИА Новости.

В январе Антонов обсудил с послом США в России Джоном Хантсманом совместные шаги по улучшению отношений двух стран.

Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров прокомментировал Nation News отношения США и России.