Антонов выразил надежду на восстановление российско-американских отношений
«Культура — один из немногих мостов в отношениях России и США, которая остаётся устойчивой перед политической турбулентностью и эффективно вносит вклад в совместные отношения и доверие между русскими и американцами», — цитирует его РИА Новости.
В январе Антонов обсудил с послом США в России Джоном Хантсманом совместные шаги по улучшению отношений двух стран.
Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров прокомментировал Nation News отношения США и России.