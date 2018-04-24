Хантсман назвал Антонова своим другом

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Посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман заявил, что у него есть канал коммуникации с послом России в США Анатолием Антоновым, назвав его своим другом.
Хантсман назвал Антонова своим другом
  • Reuters

«Вы можете удивиться, но мой коллега в Вашингтоне Анатолий Антонов — мой друг. И мы общаемся по каналу связи, обмениваясь различными посланиями. И время от времени мы коммуницируем через этот канал», — цитирует Интерфакс дипломата.

Он также выразил надежду, что сокращение количества дипломатических представительств двух стран — временное явление.

«Надеюсь, что это временная ситуация. И я надеюсь, что в результате дипломатических усилий нашим странам удастся достичь хороших результатов и вернуться к тому уровню диппредставительства, который был раньше», — добавил он.

Ранее американский дипломат рассказал, что президент США Дональд Трамп желает крепких отношений с Россией. 

В январе Антонов обсудил с Хантсманом совместные шаги по улучшению отношений России и США. 

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