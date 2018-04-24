Хантсман заявил о стремлении Трампа к разрядке в отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп искренне желает стабильных и крепких отношений с Россией. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

Он напомнил, что Трамп неоднократно говорил о стремлении к тому, чтобы взаимоотношения между США и Россией были более эффективными.

«И он хочет лично взаимодействовать с президентом Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда я с ним виделся, и каждый раз, когда я говорил с ним по телефону, начиная с самого первого дня», — цитирует Интерфакс дипломата.

По его словам, это можно назвать «стремлением к разрядке».

«Либо стремлением к более здоровым отношениям между нашими странами, но мой президент весьма искренен в своём желании, чтобы взаимоотношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными и крепкими. К этому же самому стремится и президент Путин», — подчеркнул Хантсман.

Ранее американский посол отметил, что Москве и Вашингтону необходимо найти пути для сотрудничества.

В начале апреля Трамп указал на то, что только глупые люди не согласны с тем, что налаживание отношений между двумя странами — это хорошо.