Чижов: Запад перестал интересоваться ситуацией в Алеппо и Восточной Гуте после их освобождения

Западные страны перестали интересоваться жителями Алеппо и Восточной Гуты в Сирии после того, как они были освобождены от террористов. Об этом сказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов во время выступления на международной донорской конференции по Сирии под эгидой ЕС и ООН.

Он отметил, что, пока сирийские силы освобождали Алеппо и Восточную Гуту, международное сообщество «буквально рыдало, что там якобы происходит гуманитарная катастрофа».

«Но как только ситуация разрешилась, никому более не было дела до будущего сирийцев, которые там жили и продолжают жить», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Сирии начался капитальный ремонт дороги, которая связывает населённые пункты Восточной Гуты с Дамаском.