Чижов: Запад перестал интересоваться ситуацией в Алеппо и Восточной Гуте после их освобождения
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Он отметил, что, пока сирийские силы освобождали Алеппо и Восточную Гуту, международное сообщество «буквально рыдало, что там якобы происходит гуманитарная катастрофа».
«Но как только ситуация разрешилась, никому более не было дела до будущего сирийцев, которые там жили и продолжают жить», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в Сирии начался капитальный ремонт дороги, которая связывает населённые пункты Восточной Гуты с Дамаском.