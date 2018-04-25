В Генштабе заявили, что в ОЗХО подтвердили отсутствие химоружия в центре «Барза» в Дамаске

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Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили отсутствие какого-либо химоружия в исследовательском центре «Барза» в Дамаске.
В Генштабе заявили, что в ОЗХО подтвердили отсутствие химоружия в центре «Барза» в Дамаске
  • Reuters

«В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ», — сказал он.

Как отмечается, США полагают, что в данном центре велась разработка отравляющих веществ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.

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