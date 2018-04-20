Постпред России при ОЗХО считает, что США зациклились на свержении Асада

США используют химическую повестку только для того, чтобы свергнуть президента Сирии Башара Асада, они на этом зациклились. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Зациклились на свержении Асада и его правительства, и ничего другое их не интересует. Химическая повестка дня — это только предлог. Всё, что они предлагают, имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима Асада», — сказал Шульгин в эфире программы НТВ «Итоги недели».

Он отметил, что также Соединённые Штаты нападают на Россию.

«Сначала негромко говорили, в последнее время всё больше и больше, агрессивный такой тон избрали. К этому сейчас добавили дело Скрипалей», — подчеркнул дипломат.

Постпред России при ОЗХО отметил, что США пытаются создать антироссийский фронт, в который всех «загоняют палкой, не предъявляя никаких доказательств».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о доказательствах связи Британии с постановкой химатаки в сирийской Думе.