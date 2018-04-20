Постпред России при ОЗХО считает, что США зациклились на свержении Асада
«Зациклились на свержении Асада и его правительства, и ничего другое их не интересует. Химическая повестка дня — это только предлог. Всё, что они предлагают, имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима Асада», — сказал Шульгин в эфире программы НТВ «Итоги недели».
Он отметил, что также Соединённые Штаты нападают на Россию.
«Сначала негромко говорили, в последнее время всё больше и больше, агрессивный такой тон избрали. К этому сейчас добавили дело Скрипалей», — подчеркнул дипломат.
Постпред России при ОЗХО отметил, что США пытаются создать антироссийский фронт, в который всех «загоняют палкой, не предъявляя никаких доказательств».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о доказательствах связи Британии с постановкой химатаки в сирийской Думе.