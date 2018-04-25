Эксперт прокомментировал заявление Могерини об отказе ЕС помогать восстановлению Сирии

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с RT прокомментировал заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что Евросоюз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране.

«С одной стороны, это позиция Соединённых Штатов, которая транслирована на Европу: Россию нужно давить и обвинять во всём происходящем в Сирии. С другой стороны, ЕС и США и так не планировали участвовать в её восстановлении. То есть нельзя говорить, что были отменены какие-то существенные инвестиции. О восстановлении Сирии пока всерьёз заявлял Китай», — сказал он.

Коктыш также отметил, что вопросы вызывают и уже выделенные Евросоюзом в качестве помощи населению Сирии более €11 млрд.

«Надо посмотреть, куда пошли уже выделенные деньги. Либо ЕС оставил их себе из-за приёма беженцев, либо возникает вопрос, были это гуманитарные деньги или они пошли на финансирование групп сомнительной репутации и так далее. Дело в том, что никаких планов помощи, очевидно, не было. Асадовская Сирия не будет финансироваться Евросоюзом. Так что они сейчас могут занять некую моральную позицию, подведя базу под те траты, которые и так не планировалось осуществлять», — подытожил он.

Ранее Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране.