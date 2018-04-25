Могерини заявила об отказе ЕС помогать восстановлению Сирии до начала политического процесса
- Reuters
«ЕС не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Но мы будем с удовольствием поддерживать единую мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования», — приводит её слова ТАСС.
Могерини отметила, что Евросоюз уже выделил более €11 млрд в качестве помощи населению Сирии, а также беженцам.
«Сегодня гуманитарная поддержка — это необходимость, а не одна из возможностей», — добавила она.
Ранее Могерини заявила, что ситуация в Сирии может усугубиться.