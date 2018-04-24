Трамп назвал встречу с Макроном потрясающей

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал проходящие переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном потрясающими.

«Провожу потрясающие встречи и переговоры с моим другом, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Дискуссии на тему Ирана, Сирии и торговли сейчас в самом разгаре», — написал он.

Ранее Трамп указал присутствующим на встрече двух лидеров журналистам на перхоть на плече Макрона и, смеясь, стряхнул её.