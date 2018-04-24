Трамп указал на перхоть на плече Макрона и стряхнул её

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном указал присутствующим журналистам на перхоть на плече французского лидера и, смеясь, стряхнул её.

«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек», — сказал Трамп, посмеиваясь.

Далее глава США похвалил своего французского визави.

«Нам нужно сделать его совершенным. Он совершенен. Итак, это действительно большая честь быть с тобой, ты особенный друг. Спасибо», — добавил Трамп.

В 2017 году во время встречи с Макроном Трамп, известный своими долгими рукопожатиями, установил новый рекорд. 

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