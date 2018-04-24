Ульянов прокомментировал переговоры США и европейских стран по Ирану

Результаты переговоров США с Германией, Великобританией и Францией по иранской ядерной программе не могут быть обязывающими, так как в них не участвовали Россия, Китай и Иран. Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, «сразу же возникает вопрос, как сочетаются сепаратные переговоры в узком кругу с былыми призывами наших западных партнёров крепить единство «шестёрки».

«И насколько весомым может быть итоговый продукт этого междусобойчика, если три ключевых соавтора ядерной сделки — Россия, Китай и Иран — не имели к его разработке ни малейшего отношения?» — приводит слова Ульянова РИА Новости.

Также он заявил, что США и европейские страны ещё не делились с Россией своими наработками по иранской ядерной программе, «поэтому высказываться по их содержанию было бы преждевременно».

Ранее стало известно, что США утвердили с Британией, Францией и Германией условия, при которых Вашингтон продолжит придерживаться соглашения по иранской ядерной программе.