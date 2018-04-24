Около 40 человек пострадали при землетрясении на юго-востоке Турции
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Как сообщает агентство Anadolu, землетрясение было зафиксировано в 03:34, подземные толчки ощущались в провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр.
По данным Минздрава Турции, в результате землетрясения в Адыямане пострадали 39 человек, 35 из них госпитализированы.
По словам премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, жертв среди населения нет, причинён материальный ущерб ряду строений.
Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло вблизи Курильских островов.
В марте Nation News передавало, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9.