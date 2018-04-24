Шойгу рассказал коллегам в ШОС о постановочном характере якобы произошедшей химатаки в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи глав оборонных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что якобы произошедшая химическая атака в Думе явно являлась постановочной провокацией.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях... Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума», — сказал он.

Министр также добавил, что это в итоге привело к тому, что США, Франция и Великобритания, не дожидаясь расследования, в нарушение всех международных норм «нанесли ракетные удары по территории суверенного государства».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о доказательствах связи Британии с постановкой химатаки в сирийской Думе.