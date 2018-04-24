Мэттис заявил, что решение КНДР об остановке ядерных и ракетных испытаний вселяет оптимизм

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что решение Северной Кореи о приостановке ядерных и ракетных испытаний вселяет оптимизм.

Об этом сообщает Fox News.

«Сейчас я думаю, что есть масса причин для оптимизма по поводу того, что переговоры (между США и КНДР. — RT) будут плодотворными», — сказал он.

21 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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