Мэттис заявил, что решение КНДР об остановке ядерных и ракетных испытаний вселяет оптимизм
Об этом сообщает Fox News.
«Сейчас я думаю, что есть масса причин для оптимизма по поводу того, что переговоры (между США и КНДР. — RT) будут плодотворными», — сказал он.
21 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.