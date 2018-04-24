Макрон заявил об особой ответственности США и Франции перед миром

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в Вашингтон с официальным визитом, заявил, что его страна и Соединённые Штаты несут особую ответственность перед мировым сообществом.

«Особую ответственность несут Соединённые Штаты и Франция. Мы являемся гарантами современного принципа многосторонних отношений», — написал он в Twitter.

Макрон подчеркнул, что его визит особо важен в контексте неопределённостей, проблем и угроз, с которыми обе страны сталкиваются в настоящее время.

«У нас есть ряд проблем для обсуждения», — пояснил президент Франции.

Ранее Макрон заявил президенту России Владимиру Путину о законности ударов США и союзников по Сирии.

Подробнее о визите французского лидера в США — в материале RT.