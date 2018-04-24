Трюдо выразил поддержку пострадавшим в инциденте в Торонто

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку всем пострадавшим в результате наезда микроавтобуса в Торонто.

«Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией», — написал он в Twitter.

23 апреля микроавтобус совершил наезд на пешеходов в Торонто. По предварительным данным, пострадали десять человек.

Полиция задержала водителя транспортного средства, который скрылся с места происшествия.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит встреча министров иностранных дел G7.